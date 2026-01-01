Френският премиер премахва от днес доживотни привилегии за експремиерите и ексвътрешните министри

Министър-председателят на Франция Себастиен Льокорню обеща да премахне доживотните привилегии за бившите премиери и други бивши висши кадри във Франция и това обещание влиза в сила от днес, пише Бе Еф Ем Те Ве.

Бившите премиери и бившите министри на вътрешните работи ще бъдат лишени от общо 24 автомобила с лични шофьори и от 24 агенти по сигурността, с които са разполагали досега за цял живот. Всеки бивш премиер, както и всеки бивш вътрешен министър е бил уведомен писмено от Льокорню малко преди настъпването на новата година относно промяната.

Целта на мярката е спестяване на средства. Франция има проблеми с държавния си дълг и с бюджетния си дефицит, като влезе в новата година без нов бюджет.

Сега бившите премиери и вътрешни министри ще разполагат само с полицейска охрана, и то за определен период от време. Този период може да бъде удължен в зависимост от реалната опасност за тях, пояснява Льокорню.

От началото на президентството на Еманюел Макрон досега Франция смени няколко премиери. През първия му мандат министър-председатели бяха Едуар Филип и Жан Кастекс. През втория му мандат поста заемаха Елизабет Борн, Габриел Атал, Мишел Барние и Франсоа Байру, преди през есента на миналата година за премиер да бъде назначен Себастиен Льокорню, предаде БТА.

Филип и Байру имат амбиции да се кандидатират за президентския пост на изборите през 2027 г. Те оглавяват две центристки партии, които са част от макронисткия блок. Борн заема високопоставен пост в макронистката партия "Ренесанс“, а Атал е председател на парламентарната ѝ група, но за него също се твърди, че ще се кандидатира за президент. Кастекс през есента беше назначен начело на френските държавни железници.

На президентския пост на Франция преди Макрон бяха Никола Саркози и Франсоа Оланд. Оланд е депутат от 2024 г., докато Саркози има съдебни неволи и неотдавна дори прекара три седмици в затвора, като описа това преживяване в мемоари.