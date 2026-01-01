ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Eксплозия отне живота на няколко души в швейцарски...

Русия твърди, че е свалила 5 украински дрона, насочени в новогодишната нощ към Москва

1836
Кметът на Москва Сергей Собянин

Руската противовъздушна отбрана е свалила пет украински дрона, насочени в новогодишната нощ към Москва, обяви столичният кмет Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

В серия от публикации в социалните мрежи до 2:30 ч. московско време (1:30 ч. бълг. вр.) Собянин описва как екипи от експерти изследват части от дроновете на местата, където отломките са паднали след неутрализирането на безпилотните летателни апарати.

Кметът на руската столица не споменава за пострадали или нанесени щети, пише БТА.

За известно време са били ограничени дейностите на едно от четирите главни летища на Москва - Домодедово. Имало е и преустановяване на някои дейности на летища в южната и централната част на Европейска Русия. 

