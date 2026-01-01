Тръмп замразява парите за детски грижи в Минесота заради поредица от измамни схеми

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че замразява финансирането за детски грижи за щата Минесота и ще поиска ревизия в някои детски градини в контекста на поредицата схеми за измами, свързани с правителствени програми, предаде Асошиейтед Прес.

Заместник-министърът на здравеопазването Джим О'Нийл написа в социалната платформа "Екс“, че тези действия са предприети в отговор на "явните измами, които изглежда са повсеместни както в Минесота, така и в цялата страна“, пише БТА.

Губернаторът на Минесота Тим Уолз реагира на тези обвинения със своя собствена публикация в "Екс“, в която написа, че измамниците са сериозен проблем, срещу който щатските власти се борят от години, но този ход е част от "дългосрочната игра на Тръмп“. "Той политизира въпроса, за да лиши от финансиране програми в помощ на жителите на Минесота“, добави Уолз.

О'Нийл спомена десен инфлуенсър, публикувал в петък видео, в което твърди, че детски градини, основани от сомалийци в град Минеаполис, са извършили измами на стойност до 100 милиона долара. Заместник-министърът каза, че е поискал от Уолз да извърши ревизия на тези обекти, която да обхване списъците за посещаемост, лицензите, жалби, разследвания и инспекции.

Снощното обявление идва след като вчера служители на Агенцията за национална сигурност на САЩ бяха в Минеаполис във връзка с друго разследване за измама, посочва АП.

В продължение на години в щата има разследвания във връзка със схема за измама с храни на стойност 300 милиона долара, като 57 обвиняеми вече бяха осъдени. Според прокуратурата на щата Минесота повечето от обвиняемите по схемата са със сомалийски произход.

Тръмп се възползва от този случай, за да разкритикува администрацията на Уолз, и взе на прицел сомалийската диаспора в Минесота, която е най-многобройната от всички американски щати.