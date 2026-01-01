ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Eксплозия уби няколко души в швейцарския ски курор...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22007769 www.24chasa.bg

Американската армия съобщи, че трима души са убити при удари по кораби, уличени в наркотрафик

1448
Кокаин Снимка: Снимка: Архив

САЩ са нанесли във вторник удари по три плавателни съда в международни води по подозрения в превоз на наркотици, обяви снощи Южното командване на американската армия, цитирано от Ройтерс. При тях са били убити трима души.

Съдовете са плавали в "коловоз", уточняват американските военни. 

"Бяха убити трима наркотерористи на борда на най-предния кораб при първия удар. Останалите наркотерористи напуснаха другите два плавателни съда, скачайки през борда и стараейки се да се отдалечат, докато следващите удари потапяха съдовете им", написаха от американското Южно командване в социалната платформа "Екс", цитирани от БТА

В същото време американската брегова охрана започна издирване на оцелели след въпросните удари в Тихия океан, информира Ройтерс, цитирайки американски представители.

От септември миналата година насам правителството на американския президент Доналд Тръмп е разпоредило нанасянето на над 30 удара по плавателни съдове в Карибско море и в Тихия океан, за които е получена информация, че пренасят наркотици. Убити са най-малко 110 души, уточнява Ройтерс.

Кокаин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)