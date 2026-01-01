Американската армия съобщи, че трима души са убити при удари по кораби, уличени в наркотрафик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ са нанесли във вторник удари по три плавателни съда в международни води по подозрения в превоз на наркотици, обяви снощи Южното командване на американската армия, цитирано от Ройтерс. При тях са били убити трима души.

Съдовете са плавали в "коловоз", уточняват американските военни.

"Бяха убити трима наркотерористи на борда на най-предния кораб при първия удар. Останалите наркотерористи напуснаха другите два плавателни съда, скачайки през борда и стараейки се да се отдалечат, докато следващите удари потапяха съдовете им", написаха от американското Южно командване в социалната платформа "Екс", цитирани от БТА

В същото време американската брегова охрана започна издирване на оцелели след въпросните удари в Тихия океан, информира Ройтерс, цитирайки американски представители.

От септември миналата година насам правителството на американския президент Доналд Тръмп е разпоредило нанасянето на над 30 удара по плавателни съдове в Карибско море и в Тихия океан, за които е получена информация, че пренасят наркотици. Убити са най-малко 110 души, уточнява Ройтерс.