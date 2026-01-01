ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Eксплозия отне живота на няколко души в швейцарски...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22007797 www.24chasa.bg

САЩ: Украйна не е атакувала резиденция на Путин с дронове

3680
Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Служители на американската Агенция за национална сигурност са установили, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс.

Световната агенция прави уговорката, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация.

Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай, Новговородска област, с 91 дрона с голям обсег, припомня БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече това твърдение "лъжа".

Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)