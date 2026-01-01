САЩ: Украйна не е атакувала резиденция на Путин с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на американската Агенция за национална сигурност са установили, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс.

Световната агенция прави уговорката, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация.

Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай, Новговородска област, с 91 дрона с голям обсег, припомня БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече това твърдение "лъжа".