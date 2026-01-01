Ким Чен Ун посрещна 2026 г. с патриотични песни и демонстрации на таекуондо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на празненства в столицата Пхенян по случай настъпването на 2026 година, на които имаше заря, патриточни песни и танци, демонстрации на един от националните спортове - таекуондо, предаде държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В празничната си реч той приветства усилията на народа, довели до "успехи и феноменални промени" през миналата година. Същевременно Ким призова за единството на гражданите на Корейската народнодемократична република в контекста на стратегическия 9-и конгрес на управляващата Корейска трудова партия.

Той е насрочен за началото на тази година, като на него се очаква да се очертаят насоките за бъдещото развитие на страната, отбелязва КЦТА.

Освен това Ким поздрави за Нова година севертокорейските военнослужещи, сражаващи се на страната на Русия срещу Украйна, наричайки ги "най-голямата сила и гордост", както и "здрав стълб" на държавата.

Лидерът заяви, че чака с нетърпение завръщането им у дома.

"Бъдете смели. Зад вас са Пхенян и Москва", гласи посланието на Ким, цитирано от КЦТА.