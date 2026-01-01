ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Eксплозия уби няколко души в швейцарския ски курор...

Нетаняху сред гостите на новогодишното тържество в имението на Тръмп във Флорида

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@VividProwess

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е бил сред гостите на новогодишното тържество на президента на САЩ Доналд Тръмп в личното му имение в курорта Мар-а-Лаго в американския щат Флорида, предаде Франс прес, позовавайки се на видео, разпространено онлайн.

Премиерът на Израел, който вече бе приет там от Тръмп в понеделник, се появява в кадри в смокинг редом до американския държавен глава.

Видеото е било публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич.

По време на разговорите им два дни преди Нова година относно примирието в ивицата Газа Тръмп наглед шеговито намекна, че Нетаняху може да присъства на тържеството му на Нова година, отбелязва АФП.

