Литва договори покупка на шведски системи за противовъздушна отбрана за над 320 милиона евро

Литва планира да купи шведски преносими ракетни системи за противовъздушна отбрана RBS 70 NG на стойност над 320 милиона евро (375 милиона долара), за да увеличи капацитета на армията си, съобщи Министерството на отбраната на балтийската държава, цитирано от ДПА.

Според изявление на ведомството е подписан договор с шведския производител СААБ. Компанията също оповести сделката. Наред с подписани по-рано контракти това осигурява оръжейните доставки за литовската армия през тази и следващата година.

"Укрепването на противовъздушната отбрана е една от нашите първостепенни цели", заяви министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас, цитиран от ДПА.

Балтийската държава вече разполага със системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RBS 70, които дават възможност за ефективно денонощно противодействие на въздушни щурмови средства. Този модел беше избран поради лесната си поддръжка и бързо пренасяне. Налице са и ред напреднали технически характеристики, пише БТА.

Литовското правителство обяви преди Коледа, че възнамерява да закупи от СААБ и противотанкови боеприпаси и гранатомети за еднократна употреба, припомня ДПА.

Литва, която граничи с руския ексклав Калининградска област и руския съюзник Беларус, смята войната, която Кремъл води срещу Украйна, за "пряка заплаха“ за националната си сигурност.