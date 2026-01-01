Назначен от Русия губернатор в Украйна твърди, че 24 са загинали при удари тази нощ

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са ранени при удар с дрон, извършен според него от силите на Киев, който е засегнал хотел и кафене, където се провеждаха новогодишни празненства, предаде Ройтерс.

Салдо заяви в публикация в "Телеграм", че атаката е била в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров.

Агенция Ройтерс подчертава, че засега не е в състояние да потвърди информацията.

По-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. 61 са били свалени над територията на Брянска област, 25 над територията на Краснодарски край, 23 над територията на Тулска област, 12 над Московска област, от които 9 са се насочвали към Москва. Други 7 са унищожени над Калужска област, 24 дрона - над Азовско море.

16 дрона са унищожени и над територията на украинския Кримски полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г.