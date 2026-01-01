КМГ: Боксофисът в китайските кина достигна 51.8 милиарда юана през 2025 г.

Националното филмово бюро обяви на 1 януари 2026 г., че приходите от билети за 2025 г. са достигнали 51,832 милиарда юана, което представлява годишен ръст от 21,95%. Посещаемостта на кина е достигнала 1,238 милиарда, което е с 22,57% повече в сравнение с предходната година. Китайските филми са генерирали 41,293 милиарда юана приходи от билети, което представлява 79,67% от общата сума. Петдесет и един филма са реализирали приходи над 100 милиона юана през годината, като 33 от тях са местни продукции.

Филмовият сезон по повод Нова година събра над 5,3 милиарда юана.