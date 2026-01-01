ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Боксофисът в китайските кина достигна 51.8 милиарда юана през 2025 г.

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Националното филмово бюро обяви на 1 януари 2026 г., че приходите от билети за 2025 г. са достигнали 51,832 милиарда юана, което представлява годишен ръст от 21,95%. Посещаемостта на кина е достигнала 1,238 милиарда, което е с 22,57% повече в сравнение с предходната година. Китайските филми са генерирали 41,293 милиарда юана приходи от билети, което представлява 79,67% от общата сума. Петдесет и един филма са реализирали приходи над 100 милиона юана през годината, като 33 от тях са местни продукции.

Филмовият сезон по повод Нова година събра над 5,3 милиарда юана.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

