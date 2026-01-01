КМГ: Търговията с услуги в Китай нараства със 7,1% през първите 11 месеца на 2025 г.

Търговията с услуги в Китай отбеляза стабилен растеж през първите 11 месеца на 2025 година, като общият обем на вноса и износа достигна над 7,2 трилиона юана (около 1,02 трилиона щатски долара), което е увеличение със 7,1% в сравнение със същия период на миналата година, съобщи Министерството на търговията.

Износът на услуги е нараснал с 13,4% до почти 3,2 трилиона юана през този период, докато вносът се е увеличил с 2,5% до над 4 трилиона юана. Забележително е, че дефицитът в търговията с услуги е намалял с 279,63 милиарда юана в сравнение със същия период на 2024 г.

Услугите, изискващи висока степен на знания, отбелязаха продължителен растеж в търговията, като вносът и износът възлизат на общо около 2,73 трилиона юана – с 5,6% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Търговията с туристически услуги възлиза на близо 1,98 трилиона юана, което е с 8,2% повече в сравнение с миналата година. Износът на туристически услуги е нараснал с 51,3% през този период, според данните.