КМГ: Си Дзинпин: Готов съм да работя за непрекъснато разширяване на взаимноизгодното сътрудничество със Швейцария

На 1 януари китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание до новоизбрания федерален президент на Швейцария Ги Пармлен, в което го поздрави за встъпването му в длъжност.

Си Дзинпин посочи, че по време на държавното си посещение в Швейцария през 2017 г. двете страни са обявили стартирането на съвместно проучване за подобряване на споразумението за свободна търговия. Под тласъка на президента Пармлен преговорите са постигнали положителен напредък. В момента едностранчивостта и протекционизмът са във възход. Съвместната подкрепа на двете страни за свободната търговия е истинско отражение на високото ниво на развитие на отношенията между Китай и Швейцария и внася повече сигурност и стабилност в глобалното развитие и просперитет. 2026 г. отбелязва 10-ата годишнина от установяването на иновативното стратегическо партньорство между Китай и Швейцария и е и първата година от 15-ия петгодишен план на Китай, предоставящ широки възможности за иновационно сътрудничество между двете страни.

„Отдавам голямо значение на развитието на отношенията между Китай и Швейцария и съм готов да работя с президента Пармлен за непрекъснато разширяване на взаимноизгодното сътрудничество, за повишаването на китайско-швейцарските отношения на нови висоти и за по-голяма полза за народите на двете страни", каза още китайският председател.