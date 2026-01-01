ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима пострадаха от пиратки по Нова година в Хаск...

40 са убитите при взрива в бар в Кран Монтана, много са с тежки изгаряния (Обновена, видео)

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

По неофициална информация взривът е причинен от фойерверки

Около 40 са загиналите след експлозия в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Най-малко стотина души са ранени след взрива в новогодишната нощ, съобщи "Дейли мейл". 

Засега няма информация за загинали и пострадали българи.

Както "24 часа" съобщи по-рано днес, взривът е станал в 1:30 ч. местно време в бар Constellation, който е популярен сред туристите. 

На кадри в социалните мрежи се вижда сградата, обгърната в пламъци. 

По неофициална информация взривът е причинен от фойерверки, но полицията още не е потвърдила това. 

Свидетел разказва за "безброй" пристигнали линейки на мястото на взрива, както и хеликоптери. 

Доктор от спешната помощ по въздух твърди, че болниците са препълнени от пострадали с изгаряния. 

Кран Монтана е луксозен ски курорт в сърцето на швейцарските Алпи. Намира се на около 2 часа от столицата Берн и е популярна дестинация най-вече сред британските туристи. 

Барът е с капацитет 300 души. Работното му време е до 2 ч., което е само 30 минути, след като пожарът е избухнал. 

Властите потвърдиха, че сред загиналите има и туристи. 10 хеликоптера и 40 линейки са били мобилизирани на мястото на инцидента. 

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс
