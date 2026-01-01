Стремеж към изграждането на общност на споделена съдба за човечеството

По повод изучаването и прилагането на ръководните принципи на Четвъртия пленум на 20-ия Централен комитет на ККП

Стремежът към изграждане на общност на споделена съдба за човечеството е възприет като възвишена цел на дипломацията на голяма държава с китайска специфика в новата ера. Препоръките на Централния комитет на Китайската комунистическа партия за изготвянето на Петнадесетия петгодишен план за национално икономическо и социално развитие (наричани по-долу „Препоръките“), приети по време на Четвъртия пленум на 20-ия Централен комитет на ККП, съдържат важни стратегически насоки за „насърчаване изграждането на общност на споделена съдба за човечеството“. Това напълно отразява далновидността, широкия стратегически поглед и силното чувство за отговорност на една голяма държава към човечеството, проявени от Централния комитет на ККП начело с другаря Си Дзинпин.

Необходимо е дълбоко да осмислим и изцяло да приложим духа на Препоръките, като следваме ръководството на Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера, и в частност Идеите на Си Дзинпин за дипломацията. Трябва високо да развяваме славното знаме на изграждането на общност на споделена съдба за човечеството и неуморно да разширяваме хоризонтите на дипломацията на велика държава с китайска специфика. Това ще създаде благоприятна външнополитическа среда за изграждането на велика държава и цялостното възраждане на нацията чрез китайската модернизация, като същевременно допринесе по-значимо за каузата на мира и напредъка на човечеството.

I. Дълбоко осмисляне на значението на изграждането на общност на споделена съдба

Формулирането на визията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството е израз на дълбокото и оригинално мислене на генералния секретар Си Дзинпин и представлява ключов компонент на Идеите на Си Дзинпин за дипломацията. Това е отговорът на Китай на въпросите на нашето време — „какъв свят искаме да изградим“ и „как да го постигнем“ — изграден въз основа на все по-задълбоченото разбиране на нашата партия за законите, които управляват развитието на човешкото общество. Концепцията има дълбока теоретична стойност, изключително съвременно значение и дългосрочно глобално въздействие.

1. Изграждането на общност на споделена съдба за човечеството е в съответствие със законите, които управляват еволюцията на човешкото общество.

Генералният секретар Си Дзинпин казва: „Човечеството е неразделна общност, а планетата Земя е нашият общ дом. Изправени пред общи предизвикателства, нито един човек или държава не може да остане незасегнат. Единственият изход е да работим заедно и да живеем в хармония.“

Преди повече от 170 години Карл Маркс и Фридрих Енгелс предсказаха неизбежността човешката история да се превърне в световна история. Днес, в условията на задълбочаваща се глобализация, човешките взаимодействия са по-глобални от всякога, а държавите — по-свързани и взаимозависими. Изграждането на общност на споделена съдба отразява реалността на общите интереси и взаимосвързаността на всички нации. То категорично защитава духа на глобална солидарност, откритост, приобщаване и перспективи за взаимна изгода, като отвежда междудържавните отношения отвъд мирното съвместно съществуване към споделено бъдеще. Това е отговор на универсалните стремежи на хората по света и очертава пътя за напредък на човешката цивилизация.

2. Изграждането на общност на споделена съдба за човечеството е в синхрон със съвременната тенденция към мир и развитие.

„Тази визия отговаря на доминиращата световна тенденция към мир, развитие, сътрудничество и взаимна изгода, и открива нови хоризонти за мир и напредък.“, подчертава Си Дзинпин. Светът е навлязъл в нова епоха на нестабилност и трансформации, белязана от надигащ се хегемонизъм и политика на силата, както и от нарастващи унилатерализъм и протекционизъм. Как да се внесе повече сигурност и стабилност в този променящ се и бурен свят е основен въпрос пред международната общност. Визията за изграждане на общност на споделена съдба поставя фокус върху бъдещето на човечеството и благосъстоянието на хората. Тя защитава мира и развитието пред конфликта и конфронтацията, общата сигурност пред абсолютната сигурност, взаимната изгода пред играта с нулева сума. Насърчава обмена и взаимното учене с цел избягване на сблъсъка на цивилизации, и защитава природата чрез устойчиво развитие. Тази концепция задава конкретна цел, чертае по-ясна визия за бъдещето и сочи единствения правилен път за свят, изправен на исторически кръстопът.

3. Изграждането на общност на споделена съдба за човечеството отразява стремежа и мисията на Китайската комунистическа партия.

Си Дзинпин казва: „Китайската комунистическа партия се стреми както към благоденствието на китайския народ, така и към прогреса на човечеството.“ В новата ера на социализма с китайска специфика, когато започва нов исторически етап и великото възраждане на китайската нация се превръща в необратим процес, Китай като отговорна велика сила засилва своето международно влияние, капацитет за водещи инициативи и морално въздействие. Визията за изграждане на общност на споделена съдба напълно отразява мирогледа, представата за реда и ценностите, отстоявани от ККП, и подчертава историческата инициатива на партията да допринася още по-съществено за развитието и напредъка на човечеството. Тази визия вече е вписана както в Конституцията на Китайската народна република, така и в Устава на ККП, превръщайки се във възвишена кауза на китайската външна политика.

4. Изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството привлича широка международна подкрепа.

В новата ера тази визия премина от концептуално предложение към научно обоснована система, от амбициозна цел към реална практика, и от китайска инициатива към международен консенсус. Тя печели нарастващо разбиране и признание в световен мащаб и все повече се възприема като глобално обществено благо. До момента десетки държави и региони са постигнали съгласие с Китай за съвместна работа по тази визия в различни формати. Напредък е постигнат в редица области – киберпространство, ядрена безопасност, здравеопазване, взаимодействие между човека и природата, и океаните. Осем поредни години тази визия е включвана в множество резолюции на Общото събрание на ООН, както и в двустранни и многостранни декларации. Фактите показват, че изграждането на общност на споделена съдба за човечеството въплъщава най-широките общи очаквания на хората по света за по-добро бъдеще. Несъмнено тази концепция ще продължи да набира влияние, жизненост и привлекателност, и ще се утвърди като знаме, водещо напредъка на съвремието.

II. Прецизно осмисляне на ключовите задачи в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството

Препоръките очертават поредица от важни мерки за напредък в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството и съдържат стратегически планове за реализиране на дипломация на велика държава с китайска специфика по време на 15-ата петилетка. Необходимо е да повишим политическата си осъзнатост и, като вземем предвид връзката между националното възраждане и безпрецедентните глобални промени, ясно да разберем и точно да приложим Препоръките.

1. Трябва да насърчаваме равнопоставения и подреден многополюсен свят и универсалната, приобщаваща икономическа глобализация.

Това е китайският отговор на редицата сериозни проблеми и предизвикателства, пред които е изправен съвременният свят. Той засилва приложимостта и водещата роля на визията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството. Под „равнопоставен и подреден многополюсен свят“ се разбира защита на равенството между всички държави, независимо от техния мащаб, истинско насърчаване на демокрацията в международните отношения и осигуряване на конструктивен процес на многополюсност, в който всяка страна има своето място и роля. „Универсална и приобщаваща икономическа глобализация“ означава отговаряне на общите нужди на всички държави, особено на развиващите се, справяне с дисбалансите в развитието между и в рамките на отделни страни, подкрепа за различни пътища на развитие, съобразени с националните условия, както и запазване на динамиката и инерцията на глобалния икономически растеж.

2. Трябва да работим със съседните страни за напредък в интегрираното развитие.

Съседството е ключов елемент за изграждане на общност на споделена съдба. В новата ера генералният секретар Си Дзинпин формулира принципите на добросъседство, искреност, взаимна изгода и приобщаване като основа на китайската дипломация със съседните страни и призова за изграждане на такава общност между съседите. Под ръководството на дипломацията на държавните глави, Китай задълбочи всеобхватното сътрудничество, увеличи обмена и съвместно защити регионалния мир и стабилност. Стратегическото взаимно доверие с нашите съседи се засилва, свързаността се подобрява, а сътрудничеството по веригите за доставки и индустрии се разширява. Китай вече е установил целта за изграждане на общност на споделена съдба със 17 съседни държави, обхващайки изцяло Индокитайския полуостров и Централна Азия. Въпреки че отношенията със съседите са на най-високо ниво в съвременната история, те остават чувствителни към регионалната динамика и глобалните трансформации. Затова е необходимо да възприемем глобална перспектива, да засилим чувството си за отговорност и мисия, да насърчаваме интегрираното развитие и да изграждаме приятелско и подкрепящо съседство, благоприятстващо реформите, развитието и стабилността на Китай.

3. Трябва да поддържаме обща стабилност в отношенията между великите сили.

Големите държави носят специална отговорност и трябва да гледат на света като на общност със споделена съдба, да проявяват историческа инициативност и да движат историята напред. В новата ера Китай активно насърчава координацията и позитивните взаимодействия между великите сили чрез своята дипломация, работейки за мирно съвместно съществуване, цялостна стабилност и балансирано развитие. Китай задълбочи цялостното стратегическо партньорство с Русия, изграждайки нов модел на взаимно уважение и хармонично съществуване. Воден от принципите на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и печелившо сътрудничество, Китай работи за преодоляване на пречките в отношенията със САЩ и за стабилното им развитие. Също така развиваме стратегическо партньорство с Европейския съюз, като свързваме двете големи сили, пазари и цивилизации. Китай засили сътрудничеството с нововъзникващите икономики и насърчи качественото развитие на БРИКС. Тези позитивни взаимодействия между великите сили допринасят за глобалната стратегическа стабилност и създават основа за външнополитическо сътрудничество.

4. Трябва да задълбочим солидарността и сътрудничеството с други развиващи се страни.

Те са естествени партньори на Китай в международните дела и на предна линия в изграждането на общност на споделена съдба. Като най-голямата развиваща се страна и водещ член на Глобалния юг, Китай поддържа принципите на искреност, реални резултати, приятелство и добра воля, както и подхода „общо благо и споделени интереси“, застъпвани от Си Дзинпин.

В последните години това се проявява в:

– съвместната работа с Африка по нейната модернизация чрез шест ключови характеристики и десет партньорски инициативи;

– сътрудничеството с Латинска Америка и Карибите по пет програми – солидарност, развитие, цивилизация, мир и свързаност между народите;

– реализиране на осем големи инициативи за сътрудничество и пет рамкови споразумения със страните от Арабския свят;

– създаване на седем платформи за сътрудничество с държавите от Тихоокеанския регион.

Всички тези усилия укрепиха традиционните приятелства и разшириха партньорството с развиващия се свят.

5. Трябва да приложим на практика четирите глобални инициативи: Инициатива за глобално развитие (GDI), Инициатива за глобална сигурност (GSI), Инициатива за глобална цивилизация (GCI) и Инициатива за глобално управление (GGI).

Те са важен принос на Китай към международната общност и ще бъдат основа за изграждане на общност на споделена съдба:

– GDI се фокусира върху международното развитие и подпомага изпълнението на Целите на ООН до 2030 г.

– GSI предлага нов подход за сигурност чрез диалог и консултации.

– GCI насърчава обмена между цивилизациите и приобщаваща културна среда.

– GGI предлага конкретни принципи и методи за реформа в глобалното управление и изграждане на по-справедлива система.

Тези четири инициативи обхващат ключовите измерения – развитие, сигурност, култура и управление – и заедно очертават пътя напред.

6. Трябва да се стремим към изграждане на открит, приобщаващ, чист и красив свят с траен мир, всеобща сигурност и споделено благоденствие.

Това е крайната цел на усилията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството и продължение на плана за „Петте интегрирани сфери“ за развитието на социализма с китайска специфика.

– Свят на траен мир: чрез диалог и консултации, решаване на конфликти и премахване на войната.

– Свят на всеобща сигурност: чрез споделени усилия и справяне с традиционни и нетрадиционни заплахи.

– Свят на споделено благоденствие: чрез приобщаваща, отворена, балансирана и полезна за всички глобализация.

– Открит и приобщаващ свят: чрез културен обмен и взаимно обогатяване; отстояване на общочовешките ценности и насърчаване на различните цивилизации да се вдъхновяват взаимно и да се развиват заедно.

– Чист и красив свят: чрез зелено, нисковъглеродно развитие за постигане на устойчиво развитие.

Тези пет аспекта са взаимосвързани и дават цялостна визия за по-добро бъдеще на човечеството.

III. Пълно осмисляне на същността на действията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството

Изграждането на общност на споделена съдба за човечеството е важна дипломатическа мисия и комплексно, всеобхватно начинание. Необходимо е стриктно да се следват Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера, и по-специално Идеите на Си Дзинпин за дипломацията, като се използват адекватно позициите, възгледите и методите, заложени в тях, и се изпълняват точно решенията и плановете на Централния комитет на ККП в сферата на външната политика.

1. Трябва да отстояваме и укрепваме ръководството на Партията. Ръководната роля на ККП е отличителната черта на социализма с китайска специфика и най-фундаменталният принцип и политическо предимство на китайската дипломация. Трябва непоколебимо да защитаваме върховната власт на централното ръководство на Партията във външната политика, да следваме неговото централизирано и единно лидерство и да усъвършенстваме системите и механизмите за партийно ръководство върху външната дейност. Необходимо е да повишим политическата си проницателност, разбирането и способността за изпълнение, като осигурим прилагането на решенията на Централния комитет както по съдържание, така и по дух. Трябва задълбочено да изучаваме Идеите на Си Дзинпин за дипломацията, да ги прилагаме на практика и да ги въплъщаваме в действия, основаващи се на системно и задълбочено разбиране. Трябва също така да продължим строгото и всестранно партийно управление, да укрепим лоялността, почтеността и чувството за дълг и да изградим дипломатическа служба, предана на Партията, отговорна, компетентна и дисциплинирана.

2. Трябва винаги да поставяме хората на първо място. Визията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството отразява ориентирания към хората подход на Партията и ангажимента на китайската външна политика да служи на народа. Това ни осигурява широка подкрепа и морално надмощие. Трябва активно да откликваме на общите тревоги на хората от всички страни, да отстояваме справедливостта в един променящ се и турбулентен свят, да поемаме отговорност в решаващи моменти и решително да защитаваме световния мир и глобалното развитие. Нужно е да прилагаме концепцията за развитие, ориентирано към хората, да поставим развитието в центъра на международния дневен ред, да намалим неравенствата между Глобалния Север и Глобалния Юг и да насърчаваме модернизация с мирен, взаимноизгоден и споделен характер. Трябва да отстояваме глобално управление, основано на широки консултации, съвместен принос и споделени ползи, така че народите по света да участват и печелят от него, и заедно да се справят с общите предизвикателства пред човечеството.

3. Трябва да се придържаме към основните принципи и да прокарваме нови пътища за развитие

Това е съществено условие както за изграждането на общност на споделена съдба, така и за завоюване на стратегическа инициатива в условия на интензивна международна конкуренция. Трябва да засилим историческата си отговорност, да разгърнем креативността си, да насърчаваме иновациите в дипломатическата теория и практика и да подобрим мисленето, системата и капацитета на дипломацията си. Необходимо е да се придържаме към откритостта, да черпим поуки от дипломатическите практики на други страни, да задълбочим разбирането си за законите на международните отношения и да направим външната си политика по-научнообоснована, проактивна и иновативна. Трябва да изследваме нови подходи и мерки, като отчитаме приоритетите на китайската модернизация и глобалния дневен ред в близко бъдеще, и да създаваме нова динамика в отношенията между Китай и света.

4. Трябва да прилагаме системно мислене. Изграждането на общност на споделена съдба в условията на ускоряващи се глобални промени изисква разбиране, че всички неща са свързани в цялостна система и се развиват постоянно. Трябва да възприемем глобална визия, да съчетаем китайското развитие с глобалното, интересите на китайския народ с тези на другите народи и да насочваме световната трансформация в правилна посока. Придържайки се към принципите на самоувереност, откритост, справедливост и взаимна изгода, трябва да подобрим дипломатическата си структура, да се фокусираме върху ключови въпроси, да решаваме проблемите и да гарантираме, че стратегическите приоритети в дипломацията ще бъдат ефективно реализирани. Трябва да балансираме вътрешните и международните нужди, развитието и сигурността, отварянето и независимостта, сътрудничеството и конкуренцията, и да направим външната политика по-системна, интегрирана, координирана и ефикасна.

5. Трябва да продължим да отстояваме бойния си дух. Партията ни никога не се е поддавала на заплахи, не е била отклонявана от фалшиви идеи или сломявана от натиск. Само с решимост и способност да се борим можем да преодолеем трудностите. Трябва да поддържаме стратегическа устойчивост, да засилим увереността си в успеха, проактивно да идентифицираме и се справяме с промените, да бъдем готови да преминем през бурни води и да отстояваме суверенитета, сигурността и развитието на Китай с решителност. Необходимо е да изграждаме бойна способност, да засилим стратегическото планиране, да използваме многостранните механизми и международни правила, категорично да се противопоставим на всякакви прояви на хегемонизъм, натиск и изнудване и да обединим силите си в името на мира, развитието и прогреса.

Знамето сочи пътя, а бъдещето се гради с упорит труд.

Трябва още по-тясно да се обединим около Централния комитет на Партията с другаря Си Дзинпин в неговото ядро. Да разберем ясно колко важно е водещото място на Си Дзинпин в Централния комитет и в цялата Партия, както и ръководната роля на неговите идеи. Да се стремим към нови хоризонти в дипломацията на велика държава с китайска специфика, като полагаме непрестанни усилия за създаването на модерна социалистическа държава и написването на нова глава в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.