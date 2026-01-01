ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия удари пристанищната инфраструктура в Одеска ...

Израел потвърди, че забранява достъп до Газа на 37 неправителствени организации

Ивицата Газа.

Израел потвърди забраната за достъп до ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предаде Франс прес.

Това поражда опасения за нови забавяния в доставката на хуманитарна помощ в палестинските територии, опустошени от две години война, където по-голямата част от населението се нуждае спешно от жилища, медицински грижи и продоволствена сигурност, пише БТА.

"Лицензите на организациите, които не са спазили изискваните стандарти за сигурност и прозрачност, ще бъдат отнети", се казва в изявление на израелското министерство на диаспората и борбата с антисемитизма. Причината е "отказът да се предостави пълна и проверима информация за служителите им, което е основно изискване, целящо да предотврати проникването на терористи в хуманитарните структури", уточни министерството.

"Посланието е ясно: хуманитарната помощ е добре дошла, но експлоатацията на хуманитарните структури за терористични цели не е", подчерта в изявлението министърът Амихай Шикли.

Израел беше подложен на остри критики от международната общност през последните дни, с наближаването на крайния срок в полунощ снощи. Сред засегнатите неправителствени организации са големи световни организации в сектора, като "Лекари без граници" и "Оксфам", отбелязва АФП.

Ивицата Газа.

