Сервитьор с бенгалски огън подпалил бара в Швейцария, загиналите поне 40-ма (Видео, снимки)

Сред загиналите има и чуждестранни туристи

Сервитьор с бенгалски огън е подпалил пожара в бара в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщи "Дейли мейл".

Свидетелка разказва, че сервитьорът се е качил на раменете на свой колега и докато танцувал, неволно е доближил бенгалския огън до тавана на заведението.

Поне 40 са загиналите, а над 100 души са ранени по последна информация.

Последвал е взрив около 1:30 ч. местно време. Сред загиналите има и чуждестранни туристи.

Оцелял при пожара разказва пред френската телевизия BFM, че първо таванът се е запалил.

"Стълбището към изхода беше прекалено тясно. Имаше огромно струпване на хора. Успяхме да се измъкнем на косъм", разказва друга жена, която е била в бара.

Полицията потвърди, че е имало голямо струпване на хора, които са се опитвали да се измъкнат през единственото стълбище. Заведението, където е избухнал пожарът СНИМКА: Ройтерс Заведението, където е избухнал пожарът СНИМКА: Ройтерс Заведението, където е избухнал пожарът СНИМКА: Ройтерс

Друга свидетелка разказва, че огънят е започнал след отварянето на бутилките шампанско, на които имало закачен бенгалски огън и свещи.

"Някои от бутилките бяха много близо до тавана и той се запали. Огънят се разпространи много бързо, за секунди".

Хората чупели прозорци в опит да се измъкнат. Оцелели от ужаса смятат, че много от празнуващите са се задушили вътре от дима.

Властите в Швейцария все още не са излезли с официално становище за причината за пожара.

10 хеликоптера и 40 линейки са били мобилизирани на мястото на инцидента. Доктор от спешната помощ по въздух твърди, че болниците са препълнени от пострадали с изгаряния. Заведението, където е избухнал пожарът СНИМКА: Ройтерс Заведението, където е избухнал пожарът СНИМКА: Ройтерс

Кран Монтана е луксозен ски курорт в сърцето на швейцарските Алпи. Намира се на около 2 часа от столицата Берн и е популярна дестинация най-вече сред британските туристи.