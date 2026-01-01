Русия удари пристанищната инфраструктура в Одеска област за ЧНГ

В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.
"Щети са нанесени на обекти в пристанищата по време на нощното нападение с дронове. За щастие пострадали няма", казва Кулеба.
В Измаиловското пристанище са били повредени кейове и техника, пише БТА.
Щети са нанесени на пристанищно оборудване, транспорт, както и обекти на инфраструктурата в Одеското пристанище, информира вицепремиерът.
На терен работят специализирани служби, спасители, трае ликвидирането на последиците от атаката.
"Въпреки вражеските атаки, пристанищата работят и Украйна продължава да изпълнява задълженията си по експортиране на хранителни продукти, както и да осигурява дейността на логистичната инфраструктура ", посочва Олексий Кулеба.