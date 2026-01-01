Русия удари пристанищната инфраструктура в Одеска област за ЧНГ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

"Щети са нанесени на обекти в пристанищата по време на нощното нападение с дронове. За щастие пострадали няма", казва Кулеба.

В Измаиловското пристанище са били повредени кейове и техника, пише БТА.

Щети са нанесени на пристанищно оборудване, транспорт, както и обекти на инфраструктурата в Одеското пристанище, информира вицепремиерът.

На терен работят специализирани служби, спасители, трае ликвидирането на последиците от атаката.

"Въпреки вражеските атаки, пристанищата работят и Украйна продължава да изпълнява задълженията си по експортиране на хранителни продукти, както и да осигурява дейността на логистичната инфраструктура ", посочва Олексий Кулеба.