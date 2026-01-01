Българите са най-големите песимисти за 2026 г. според проучване на "Галъп" в 60 страни

Българите са най-песимистично настроени каква ще бъде 2026 г. След тях в негативната класация се нареждат жителите на Босна и Херцеговина, после да австрийците, ганийците и белгийците.

Австрийците са сред най-големите песимисти в света. Тази констатация на социологическо проучване, направено от института „Галъп Интърнешънъл“ в края на миналата година, публикуват днес електронните медии. Сред 60-те проучени страни по-песимистични за бъдещето от австрийците са хората в България и в Босна и Херцеговина.

Институтът е анкетирал около 1000 души във всяка страна. На въпроса дали 2026 година ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2025, 15 процента от анкетираните в Австрия са отговорили „по-добра“, 41 процента „по-лоша“ и 39 процента „същата“. През миналата година хората в Австрия са били още по-негативно настроени, отговорите на 50 процента от тях са били „по-лоша“.

Еднакъв с резултата на Австрия от минус 26 точки тази година са Гана и Белгия, а Босна и Херцоговина е малко по-надолу в класацията с минус 28 точки. Хората в България са още по-песимистично настроени с минус 36 точки, сочи проучването.

С най-голяма надежда за бъдещето са кенийците с плюс 67 точки. На второ място е Сирия с плюс 61 точки. Също така много положително настроени са хората в Саудитска Арабия (плюс 58 точки), Колумбия (плюс 45 точки) и Индия (плюс 44 точки), пише БТА.

В световен мащаб 37 процента от анкетираните вярват, че 2026 година ще бъде по-добра от 2025, съобщи институтът, 25 процента очакват влошаване, а 31 процента не се надяват на големи промени.