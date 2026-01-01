ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Каква ще е новата политическа година - виж оживяла...

Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите на взрива в бар в Кран Монтана

Премиерът Росен Желязков Снимка: Юлиан Савчев

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. В Екс премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.

Загиналите при експлозията може да са няколко десетки, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията. Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите.

Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния, а в момента на експлозията в бара е имало над 100 души, пише БТА.

