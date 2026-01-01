Няма данни за загинали и пострадали български граждани в швейцарския курорт Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Това съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности, посочиха от министерството и допълниха, че държавният съвет на кантон Вале е обявил извънредна ситуация.

Посолството на Република България в Берн е в контакт с местните власти, следи ситуацията и е готово да окаже съдействие, информираха още от МВнР.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията. Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния. Някои от пострадалите са чужденци.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в швейцарския ски курорт.