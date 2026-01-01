45,8 градуса е била най-високата температура в Гърция за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2025 г. в Гърция най-високата и най-ниската температура са били съответно 45,8 и -11,8 градуса по Целзий. Това сочат официални данни, цитирани от електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Според данните, публикувани от meteo.gr и Националната обсерватория на Атина, най-високата температура е регистрирана на 25 юли 2025 г. в Скала на полуостров Пелопонес, а най-ниската – в Неврокопи, област Драма, Северна Гърция, на 22 февруари 2025 г, пише БТА.

Най-силни валежи през изминалата година за един ден са отчетени при водопада Арта, Западна Гърция, на 21 ноември (326 милиметра за един ден), докато най-много валежи за годината са паднали в Петалия в северната част на остров Корфу в Йонийско море (2202 милиметра годишни валежи).

Лятото на 2025 г. беше третото най-горещо от началото на воденето на записи в страната, припомня "Катимерини".