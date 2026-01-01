Заваля първият сняг в Истанбул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма част от турския мегаполис Истанбул е под снежна покривка. В първия ден на новата 2026 година по обяд заваля сняг и покри в бяло редица райони на града в европейската и азиатската му част, пише БТА.

По-високите райони в града, както и кварталите на Арнавуткьой, Саръйер, Башакшехир, Султангази, Багджълар, Шиле, Бейкоз, Юмрание, Чекмекьой, Аташехир, Санджактепе на азиатския бряг на Истанбул са покрити със сняг, информираха от Координациония център за бедствия към Истанбулската голяма община.

Снеговалежът бързо се засили и на места заваля на парцали, като достигна по до 10 см снежна покривка във високите части на града. Снегът оцвети редица квартали в бяло и остави водите на Босфора да отблясват между тях. На места изгледите от покритите със сняг квартали приличат на новогодишни картички.

Сняг вали и в района на летището "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на Истанбул.

От пътната полиция съобщиха, че поради снеговалеж движението по магистралата Д100 временно е спряно.

Първият сняг зарадва децата и младежите, които се надпреварват да играят на снега, а мнозина снимат с телефоните си покритите в бяло райони – нещо, което не се случва често в Истанбул.

По информация на Истанбулската голяма община въпреки че се очакват силни периодични снеговалежи в целия регион, прогнозите за температурите са между -1 и 3 градуса по Целзий. Очаква се вечерта снеговалежите да намалеят, но рискът от заледявания и замръзване се очаква да продължи до утре сутринта.

Засега все още няма информация от валийството за евентуално прекъсване на занятията в училищата утре. В Турция около Нова година единствено 1 януари е неучебен ден.

Студената вълна обхвана и десетки окръзи на Турция – в източните, черноморските области, планиските области и окръг Елязъг бе регистрирана температура -30 градуса.