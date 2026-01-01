Заради пиратки и фойерверки 160 души са в болница в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 160 души са пострадали в новогодишната нощ в Сърбия. 20 от тях са ранени от пиротехнически средства и изстрели от оръжия, съобщи днес главният дежурен хирург във Военномедицинска академия в Белград проф. д-р Бошко Милев.

Той допълни пред сръбската национална телевизия РТС, че две 13-годишни момчета са приети в Клиниката по очни болести, след като са били ранени от фойерверки, предава БТА.

По думите му останалите наранявания са класифицирани като тежки телесни повреди, включително наранявания по ръцете и ампутации на пръсти, като всички те са резултат от взривни устройства.