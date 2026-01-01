Нова ера в държавната администрация в Гърция от днес

От 1 януари 2026 г. влизането в сила на Закон 5225/25 бележи началото на мащабна реформа в държавната администрация в Гърция. Този закон е насочен към повишаване на отчетността и прозрачността в публичния сектор чрез въвеждане на по-строг дисциплинарен режим.

Новата законова рамка предвижда по-тежки дисциплинарни санкции за сериозни нарушения, включително корупционни практики, злоупотреба с власт и небрежност при изпълнение на служебните задължения. Въвеждането на строги санкции за насилие, тормоз и конфликт на интереси е важна стъпка към създаването на по-здравословна и прозрачна работна среда.

Отказът от участие в оценяването вече не е просто административен пропуск. Ако служител откаже участие за два последователни периода, законът предвижда най-тежкото наказание – окончателно уволнение.

Целта на реформата е да се съкратят сроковете за разглеждане на дисциплинарни дела, за да се гарантира, че нарушенията няма да останат без последствия поради давност или процедурно забавяне.

Мерките са насочени към възстановяване на доверието на гражданите в институциите чрез по-строг контрол върху етиката и професионализма на служителите.

Новата система има за цел да разреши висящи дела, засягащи публичната администрация. Според статистиката на Националния орган за прозрачност, в момента са висящи приблизително 3360 дела за дисциплинарни нарушения. Броят на държавните служители с нерешени дисциплинарни производства надвишава 5900 души. Съществуващите дисциплинарни съвети от първа и втора инстанция са задължени да приключат всички висящи дела, заведени до 31 декември 2025 г., най-късно до края на 2026 г.. Това включва и най-старите случаи, датиращи от 2021 г. От началото на 2027 г. старите дисциплинарни органи ще бъдат окончателно разпуснати и новият единен Дисциплинарен съвет ще поеме пълната отговорност за разглеждането на текущите дела.