Зографски 14-и в Гармиш

Гръцките фермери плашат с безсрочни блокади, правителството готви глоби

Бойка Атанасова, Атина

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон (Снимката е илюстративна) Снимка: Антоанета Маскръчка

Фермерските протести в Гърция продължават, като ситуацията остава динамична след краткото празнично затишие.

Поради блокади днес има сериозни затруднения при преминаването през всички гранични пунктове с Гърция. Пропускат се леки автомобили, но тежкотоварният трафик е силно затруднен или напълно блокиран на ключови места като Кулата – Промахон, Ексохи и Евзони.

Трактори са разположени на над 10 точки по националната магистрала Атина – Солун, и по магистрала „Егнатия". Сериозни блокади има в районите на Тесалия (включително Никея), Централна Македония и Пелопонес. Трафикът остава затруднен предимно за тежкотоварни автомобили като на места опашките надхвърлят 15 км.

На 4 януари (неделя) е предвидена национална среща на протестиращите фермери, на която ще се реши дали блокадите да станат безсрочни. Продавачите на фермерските пазари са обявили начало на национална стачка от 7 януари.

Фермерите настояват за незабавно изплащане на забавени субсидии от ЕС (на стойност над 600 млн. евро), обезщетения за унищожени животни поради болести и помощи за справяне с високите разходи за производство.

Правителството обяви, че след Нова година може да започне налагането на глоби за блокиране на пътната инфраструктура. Министри загатнаха и за възможна съдебна намеса при ескалация на напрежението. Премиерът Мицотакис и говорителят Павлос Маринакис многократно заявиха, че са отворени за преговори, но само чрез „искрен диалог" и при условие, че пътищата не са блокирани.

Правителството подчертава, че няма да приеме „неразумни искания", които застрашават бюджетната стабилност.

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон (Снимката е илюстративна)

