Русия имала доказателства за опита за украински удар по резиденцията на Путин, ще ги предостави на САЩ

Русия заяви, че е извлякла и декодирала файл от свален по-рано тази седмица украински дрон, който според нея показва, че е бил „насочeн към руска президентска резиденция". Ще предаде съответната информация на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В понеделник Москва обвини Киев, че се е опитала да удари резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област в Русия с 91 дрона с голям обсег. Тя заяви, че ще преразгледа преговорната си позиция в текущите разговори със САЩ за „прекратяване на войната в Украйна".

Украйна и западните страни оспориха версията на Русия за предполагаемия опит за удар.

„Дешифрирането на данните разкри, че крайната цел на украинската атака с дрон на 29 декември 2025 г. е бил обект в руската президентска резиденция в Новгородска област. Тези материали ще бъдат предадени на американската страна чрез установените канали", заяви руското Министерство на отбраната в приложението „Телеграм".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп първоначално изрази съчувствие към руското обвинение, като заяви пред репортери в понеделник, че Путин „го е информирал за предполагаемия инцидент и че е „много ядосан" от това.

Вчера Тръмп изглеждаше по-скептичен, споделяйки в социалните мрежи редакционна статия на „Ню Йорк пост", обвиняваща Русия в блокиране на мира в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Украйна отрече да е извършвала подобна атака и определи обвинението като част от руска дезинформационна кампания, целяща да вбие клин между Киев и Вашингтон след скорошната среща между Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски.