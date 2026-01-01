ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата посрещна новата 2026 г. с призив за мир

Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Папа Лъв XIV посрещна новата 2026 година с призив за мир. Той отдели по-специално внимание на страните, в които бушуват конфликти, и семействата, пострадали от насилие.

Светият отец отслужи новогодишна литургия в базиликата „Свети Петър" и след това произнесе специална обедна молитва пред насъбралото се множество на едноименния площад, пише БТА.

„Нека всички се молим заедно за мир: първо, сред народите, сполетени от конфликти и страдания, но също и в домовете ни, в семейства, ранени от насилие или болка", призова папата.

След натоварения коледен сезон Лъв Четиринадесети има няколко дни почивка преди празненствата по случай Богоявление на 6 януари. На този ден той официално закрива и Светата година - честване, което се провежда веднъж на четвърт век и привлича милиони поклонници в Рим.

