Мъж е убит, а друг е ранен в центъра на Скопие в новогодишната нощ

Един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие

Един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие в новогодишната нощ. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Панче Тошковски, пише БТА.

Убитият е турски гражданин, а убийството е извършено с остър предмет. В инцидента са участвали няколко души, всички от които са чуждестранни граждани, а разследването продължава, отбелязва медията.

Тошковски, цитиран от портала "Скопjе1", съобщи още, че двегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие.

Според първоначална информация, цитирана от портала, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент. Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни.

Вътрешният министърът на Република Северна Македония заяви, че случаят се разследва.

Един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие

