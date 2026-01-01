ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сблъсъци с полицията и десетки арестувани в Нидерландия за новата година

1996
Пиратки СНИМКА: Pixabay

Петима хвърляли "Молотов" и павета по полицаи, един почина от фойерверк

Нидерландската полиция трябваше да се намеси в новогодишната нощ след случаи на агресия и на инциденти с фойерверки, които редовите граждани няма да могат да използват в бъдеще заради влизаща в сила забрана, предаде ДПА.

Един човек почина от фойерверк в град Ниймеген, близо до границата с Германия.

В центъра на Амстердам се разрази пожар в църквата Фонделкерк, информира нидерландската новинарска агенция АНП. Горната част на кулата ѝ рухна в пламъците, като голям брой служители на аварийните служби бяха мобилизирани да потушат огъня.

Петима души бяха арестувани в южния град Бреда, след като хвърляха "коктейли Молотов" и павета по полицаи. Там бяха подпалени автомобили, включително и полицейски. Имаше и преки сблъсъци между празнуващи и служители на силите за сигурност.

Седем бяха арестите в град Розендал, недалеч от границата с Белгия. Напрежение имаше и в Хага, където по полицаите бяха хвърляни пиратки, отбелязва АНП, цитирана от БТА. 

Забраната за лично ползване на фойерверки влиза в сила от следващата Нова година, съгласно решение на нидерландския парламент, посочва ДПА.

