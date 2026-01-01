47 са вече загиналите в Кран Монтана - подпалил се таванът, пътят навън бил тесен и само един (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във видео, разпространено в интернет, се вижда ужасяващият момент, в който таванът на швейцарския нощен клуб в курорта Кран Монтана се запалва. Жертвите на пожара достигнаха 47, а ранените са 100.

Свидетели разказват, че са видели хора да горят и да се задушават, докато се опитват да избягат от "филма на ужасите". The moment fire in Swiss ski resort breaks out on New Year’s Eve.



Експлозията е станала около 1:30 ч. местно време (12:30 ч. GMT) в мазето на Le Constellation, популярно заведение, разположено в центъра на алпийския град Кран Монтана, съобщава "Дейли мейл".

В драматичните кадри се вижда как огромни пламъци бързо се разпространяват по тавана на претъпкания бар, докато от високоговорителите звучи силна музика.

Вижда се как паникьосани хора се втурват да избягат от подземието, което очевидно е имало един единствен изход, докато други остават под земята и снимат пожара, явно все още не осъзнавайки опасността.

Малко по-късно обаче музиката се превръща в ужасени писъци, докато целият бар избухва в пламъци.

Вижда се как тълпи от хора се трупат пред вратата, за да спасят живота си, докато други крещят и търсят приятелите си сред хаоса.

Полицията все още не е разкрила причината за пожара, но няколко свидетели заявиха, че той е започнал, когато сервитьорка, танцуваща на раменете на свой колега, е държала фойерверк прекалено близо до дървения таван.

Снимките от интериора на бара показват нещо, което прилича на шумоизолираща пяна, монтирана на тавана - потенциално запалим материал, който може да се е възпламенил при пожара.

Италианският външен министър Антонио Таяни, който през целия ден поддържаше редовен контакт с швейцарските власти, заяви че потвърденият брой на жертвите е 47.

Шестнадесет италианци са обявени за изчезнали след пожара, който обхвана бара, а около дузина други италиански граждани се лекуват в болница.

„Надявам се да няма италиански жертви, но не можем да изключим нищо", заяви той пред телевизионния канал Sky TG24, описвайки ситуацията като хаотична.

Той добави, че ранените италианци са с тежки изгаряния.

Тим Стефенс, 19-годишен ски инструктор, който е бил свидетел на пожара, описа паниката, която е настъпила при избухването на пожара.

Той е чул силен трясък, след което всичко вътре е било обгърнато от пламъци, казва той пред 20 Minuten.

„Всички се блъскаха и бутаха, за да излязат от стълбището. Беше ужасно. Всички бяха изгорени. Дрехите им бяха изгорели. Наистина не беше приятна гледка", посочи той.

„Няколко души загубиха живота си, а други бяха ранени", се казва в изявление на полицията, която описа инцидента като сериозен и добави, че се провежда мащабна спасителна операция".

„Голям контингент от полицаи, пожарникари и спасители веднага се отправи към мястото, за да помогне на многобройните жертви", се казва в изявлението.

„В сградата имаше повече от сто души и виждаме много ранени и много мъртви", каза Гаетан Латион, говорител на полицията в кантон Валис в югозападна Швейцария.

„Стълбището, водещо към изхода на нощния клуб, беше изключително тясно. Настъпи огромно струпване на хора. Успяхме да избягаме точно навреме", посочва свидетелка.

Полицейският командир Фредерик Гизлер потвърди, че пожарът е започнал в подземието на бара и е настъпило струпване, тъй като хората отчаяно се опитвали да излязат през единственото стълбище.

Друга свидетелка, Ема, казва, че пожарът изглежда е започнал, след като хората празнували с бутилки шампанско, в които имало свещи.

„Някои от бутилките бяха близо до тавана и се запалиха. Той пламна и огънят се разпространи много бързо. Стана за секунди. Изтичахме навън, крещейки и плачейки", разказа тя пред BFM.

„Вътре в бутилката шампанско имаше фойерверки, които предизвикаха експлозията. Целият таван на бара пламна. Всички прозорци бяха черни и непрозрачни заради дима. Някои хора счупиха прозорците, за да влезе въздух", каза тя. „Все още треперя, много хора плачеха, докато бягаха. Беше масова паника", разказва друга очевидка.