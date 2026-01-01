ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко 1500 осъдени на смърт са били екзекутирани в Иран през 2025 г.

Иран СНИМКА: Pixabay

Най-малко 1500 осъдени на смърт са били екзекутирани в Иран през миналата 2025 година, съобщава неправителствената организация "Иран хюман райтс". 

Според неправителствената организация това е годината с най-много екзекуции в Иран от 35 години насам, предава БТА.

"Това, в което сме сигурни, е, че броят на екзекуциите е повече от 1500. Това е рекорд. Това е най-големият брой екзекуции, който е бил преброен или за който се съобщава от края на 80-те години", заяви днес пред Франс прес директорът на базираната в Норвегия неправителствена организация Махмуд Амири Могадам.

Според организацията повече от 700 души са били екзекутирани по обвинения, свързани с наркотици.

Правозащитни организации редовно обвиняват иранското ръководство, че екзекутира много повече хора, отколкото през миналите години, в контекста на протестното движение в Иран и 12-дневната война с Израел през юни миналата година.

Протести продължават в Иран пети пореден ден, като демонстрантите изразяват недоволството си от влошаващата се икономическа ситуация в страната.

