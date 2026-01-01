ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия е екзекутирала рекордно много хора през 2025 г.

Саудитска Арабия СНИМКА: Pixabay

Саудитска Арабия е екзекутирала 356 души през миналата 2025 година. Новината съобщи  Франс прес, като се позова на официални данни, публикувани от саудитското правителство.

Това е нов рекорд за саудитското кралство, което е една от страните по света, които прибягват най-много до смъртното наказание, пише БТА.

Експерти казват, че увеличението на броя на екзекуциите се дължи на кампанията на саудитските власти срещу наркотиците, започнала през 2023 г.

Официалните данни сочат, че 243 от екзекутираните миналата година са имали повдигнати обвинения във връзка с наркотици.

През 2024 година Саудитска Арабия екзекутира 338 души, което също беше рекорд.

Властите казват, че смъртното наказание е необходимо за "опазването на обществения ред" и че се прилага след изчерпването на всички възможности за обжалване на присъдата.

Саудитска Арабия СНИМКА: Pixabay

