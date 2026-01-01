ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама тийнейджъри загинаха от самоделни фойерверки в Германия

Двама тийнейджъри загинаха от самоделни фойерверки в Германия

1880
Фойерверки. Снимка: pixabay

Двама тийнейджъри на по 18 години са издъхнали в празничната нощ от фатални лицеви рани след инциденти със саморъчно изработени фойерверки в германския град Билефелд, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на местната полиция.

Става въпрос за случаи на различни места в града в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, уточнява агенцията, цитирана от БТА.

Единият тийнейджър е починал на мястото на инцидента в квартала на Билефелд "Баумхайде".

Момчето в квартал "Браке" е издъхнало в болница от раните си след неуспешен опит за реанимация.

Съставът на използваните пиротехническите средства все още се изяснява.

В столицата Берлин в болница са били приети петима души, пострадали от фойерверки. Двама от тях са тежко ранени.

Момиче на 16 години е загубило кутре и част от безименния пръст на ръката в Лайпциг, докато се е опитвало да запали нерегламентирана пиратка, обяви полицията.

