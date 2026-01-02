Трима са убити при нападение в златна мина в Перу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са убити при предполагаемио нападение в златна мина в северната част на Перу в новогодишната нощ, съобщи днес прокуратурата в Патас, цитирана от Франс прес, където насилието, свързано с експлоатацията на мините, принуди властите да обявят извънредно положение, пише БТА.

Според в. „Перу21" въоръжена групировка се е опитала да атакува златната мина малко преди полунощ и е била отблъсната на входа на обекта от частни охранители.

Телата на трима души с огнестрелни рани са открити на входа на мина „Папагайо", добави прокуратурата.

В провинция Патас, разположена на 900 км от Лима, през февруари 2024 г. бе въведено извънредно положение заради ескалация на насилието, свързано със „златната треска" в района, след покачването на цената на златото.

Тринадесет работници на голяма минна компания бяха убити през май 2025 г. в този район, след като преди това бяха отвлечени от златна мина.

Перу е десетият производител на злато в света и вторият в Латинска Америка, според Геоложката служба на САЩ. Много от мините са незаконни, отбелязва АФП.