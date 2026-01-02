ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал със загуба в Израел

Дъщерята на Ким Чен Ун направи първо официално посещение на мавзолея на предците си

Ким Чен Ун Снимка: Архив

Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен-ун – Ким Джу-е, за която се предполага, че е подготвяна за негов наследник, придружи родителите си при посещение на мавзолея "Къмсусан", където отдаде почит на бившите лидери на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикации в севернокорейските държавни медии, пише БТА

През последните три години името на Джу-е се появява все по-често в държавните медии, което подхранва спекулациите сред анализатори и южнокорейските разузнавателни служби, че тя може да стане четвъртото поколение лидер на страната.

По време на посещението в мавзолея на 1 януари Ким Чен-ун бе придружен от съпругата си И Сол-джу и представители на севернокорейския елит. Джу-е бе забелязана между родителите си в главната зала на Къмсусанския дворец на слънцето, показват снимки на държавната новинарска агенция КЦТА.

Ким Джу-е, за която се смята, че е родена в началото на 2010 г., участва и в новогодишните празненства. През септември тя пътува до Пекин с баща си.

Ким Чен-ун традиционно посещава мавзолея "Къмсусан", за да отдаде почит на дядо си Ким Ир-сен и на баща си Ким Чен-ир по случай значими дати и годишнини – жест, който служи за утвърждаване на династичната власт в страната, притежаваща ядрено оръжие, посочва Ройтерс.

Ким Чен Ун

