Задържани са около 1400, опитали нелегално да пресекат границата на Украйна с Беларус през 2025 г.

Около 1400 души, които са се опитали нелегално да пресекат границата с Беларус, са задържани в Украйна през 2025 г., предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорителя на Службата за държавна гранична охрана Андрий Демченко, пише БТА.

„Повечето опити за нелегално пресичане на границата все още се регистрират по украинските граници със страни от ЕС. Същевременно има опити и по границата с Беларус и ние задържаме тези нарушители. През 2025 г. около 1400 души са задържани, докато се опитват нелегално да пресекат границата в тази посока", добави той.

Демченко отбеляза, че напоследък броят на опитите за нелегално пресичане на границата е спаднал в сравнение с летния период.

Според говорителя най-много опити са регистрирани по границите с Румъния и Молдова.