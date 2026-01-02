Китай осъди сепаратизма и външната "намеса под претекста на мира в Тайванския проток"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай няма да приеме никакъв опит за възпрепятстване на неговите действия срещу сепаратизма, както и срещу намесата във вътрешните му работи "под претекста на поддържането на мира в Тайванския проток", заяви днес говорителят на китайското Министерство на отбраната Чжан Сяоган, цитиран от китайската новинарска агенция Синхуа, предава БТА.

Той направи изявлението в отговор на въпрос от медиите за коментар на думите на тайванския лидер Уилям Лай и на позицията на няколко държави, включително САЩ, Япония, Австралия и Филипините, по повод скорошните военни учения, организирани от Командването на Източния театър към Китайската народноосвободителна армия.

Маневрите бяха под наслова "Мисия за справедливост 2025" (Justice Mission-2025), уточнява Синхуа.