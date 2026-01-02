ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София -4° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22011524 www.24chasa.bg

Китай осъди сепаратизма и външната "намеса под претекста на мира в Тайванския проток"

1428
Джан Сяоган. Снимка: Китайска медийна група

Китай няма да приеме никакъв опит за възпрепятстване на неговите действия срещу сепаратизма, както и срещу намесата във вътрешните му работи "под претекста на поддържането на мира в Тайванския проток", заяви днес говорителят на китайското Министерство на отбраната Чжан Сяоган, цитиран от китайската новинарска агенция Синхуа, предава БТА.

Той направи изявлението в отговор на въпрос от медиите за коментар на думите на тайванския лидер Уилям Лай и на позицията на няколко държави, включително САЩ, Япония, Австралия и Филипините, по повод скорошните военни учения, организирани от Командването на Източния театър към Китайската народноосвободителна армия.

Маневрите бяха под наслова "Мисия за справедливост 2025" (Justice Mission-2025), уточнява Синхуа.

Джан Сяоган. Снимка: Китайска медийна група

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)