Русия заяви, че тази нощ е свалила 64 украински дрона

Руската противовъздушна отбрана свали 64 украински дрона тази нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, предава БТА.

"В течение на изминалата нощ, от от 23,00 ч московско време (22,00 ч бълг. вр. - бел. ред.) на 1 януари до 07,00 ч (06,00 ч бълг. вр.) на 2 януари, посредством дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на ведомството.

Най-много дронове - 20, са неутрализирани над територията на Самарска област, а 8 - над Воронежка област, уточнява руското Министерство на отбраната.

Над Московска област са ликвидирани 7 дрона, като 5 от тях са били насочени към руската столица.