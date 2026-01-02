ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия заяви, че тази нощ е свалила 64 украински дрона

Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руската противовъздушна отбрана свали 64 украински дрона тази нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, предава БТА.

"В течение на изминалата нощ, от от 23,00 ч московско време (22,00 ч бълг. вр. - бел. ред.) на 1 януари до 07,00 ч (06,00 ч бълг. вр.) на 2 януари, посредством дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на ведомството.

Най-много дронове - 20, са неутрализирани над територията на Самарска област, а 8 - над Воронежка област, уточнява руското Министерство на отбраната.

Над Московска област са ликвидирани 7 дрона, като 5 от тях са били насочени към руската столица.

