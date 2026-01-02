Южният преходен съвет спрял кацане на самолет с делегация на Саудитска Арабия в Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посланикът на Саудитска Арабия в Йемен Мохамед ал Джабер съобщи днес, че лидерът на сепаратистката йеменска групировка Южен преходен съвет (ЮПС) - Айдарус аз Зубайди, е отказал вчера да даде разрешение за кацане в град Аден на самолет с делегация на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зубайди е заповядал да се затвори въздушното пространство над летището на Аден, поясни Джабер в публикация в социалната платформа "Екс".

Аденското летище, на което вчера дейностите са били преустановени, е най-големият транспортен възел в страната извън контрола на движението на бунтовниците хуси "Ансар Аллах".

Миналата седмица ЮПС заяви пред Франс прес, че саудитските въоржени сили са нанесли три удара по негови позиции.