ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София -4° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22011551 www.24chasa.bg

Южният преходен съвет спрял кацане на самолет с делегация на Саудитска Арабия в Йемен

1456
Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Посланикът на Саудитска Арабия в Йемен Мохамед ал Джабер съобщи днес, че лидерът на сепаратистката йеменска групировка Южен преходен съвет (ЮПС) - Айдарус аз Зубайди, е отказал вчера да даде разрешение за кацане в град Аден на самолет с делегация на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зубайди е заповядал да се затвори въздушното пространство над летището на Аден, поясни Джабер в публикация в социалната платформа "Екс".

Аденското летище, на което вчера дейностите са били преустановени, е най-големият транспортен възел в страната извън контрола на движението на бунтовниците хуси "Ансар Аллах".

Миналата седмица ЮПС заяви пред Франс прес, че саудитските въоржени сили са нанесли три удара по негови позиции.

Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)