Край на евтиното пътуване до Гърция: Тол таксите скочиха в началото на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 1 януари 2026 г. в Гърция влязоха в сила нови, по-високи цени на пътните такси по основните автомагистрали в страната. Увеличението засяга почти цялата пътна мрежа и е резултат от годишната корекция спрямо инфлацията, заложена в концесионните договори.

Нови цени за леки автомобили (Категория 2) по основни направления:

Егнатия Одос (Северна Гърция): Пътуването по цялата дължина от Игуменица до границата с Турция (Кипи) вече струва 30,45 евро (спрямо досегашните 24,45 евро). Цената на километър се фиксира на 0,04 евро без ДДС.

Пътуването по Националната магистрала Атина – Солун (A1) вече струва около 30-32 евро в зависимост от точните входни и изходни точки и броя на пунктовете.

Магистрала Атина – Патра (Olympia Odos): Пълният маршрут от Елефсина до Патра е на цена от 13,80 евро.

Магистрала Антирио – Йоанина (Ionia Odos): Таксата за цялото трасе е 15,00 евро.

Коринт – Каламата (Moreas): Пътуването в това направление струва 11,75 евро.

Атики Одос (Околовръстното на Атина): Базовата такса за лек автомобил се увеличи на 2,55 евро.

Мостът Рио – Антирио: Преминаването вече струва 15,40 евро за леки автомобили.

Важни промени за пътуващите от България:

Промахон (след Кулата): Таксата на граничния пункт Промахон е фиксирана на 2,70 евро за леки автомобили.

С новите правила схемите за отстъпки през EgnatiaPass по магистрала „Егнатия" вече не са валидни.

Тези нови тарифи правят пътуването до Солун и други дестинации в Северна Гърция с около 23% по-скъпо в сравнение с предходната година.

Новите, по-високи пътни такси в Гърция оказват значително влияние върху тежкотоварния транспорт.

Увеличенията, влезли в сила от началото на годината, са особено осезаеми за Категория 3 (камиони с 2 или 3 оси) и Категория 4 (камиони с 4 или повече оси), тъй като те изминават големи разстояния.

На граничен пункт Промахон (след Кулата) таксата за тежкотоварен автомобил (Категория 3 и 4) е 3,80 евро.

Мостът Рио – Антирио: Преминаването е значително по-скъпо. За категория 3 таксата е 31,20 евро, категория 4 - 41,60 евро. Магистрала Атина – Патра (Olympia Odos) таксата за категория 3 е 22,00 евро, категория 4 - 31,30 евро.

Увеличението на пътните, съчетано с продължаващите фермерски блокади на ключови гранични пунктове като Кулата – Промахон и Евзони, създава изключително тежка ситуация за българските превозвачи, които са изправени пред рязко покачване на разходите за преминаване през Гърция. Блокадите водят до дни забавяне на границата, което допълнително оскъпява транспорта и нарушава сроковете за доставка.