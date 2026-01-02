Японският император и семейството му поздравиха хиляди за Нова година в дворцовия комплекс

Японският император Нарухито и съпругата му – императрица Масако, по стара традиция поздравиха за Нова година хиляди свои сънародници, допуснати в обичайно затворения за широката общественост Източен парк в дворцовия комплекс в центъра на Токио, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

В закрития, опасан с бронирано стъкло балкон, се появиха и други членове на императорското семейство – единственото дете на Нарухито и Масако принцеса Айко, престолонаследникът - принц Акисино със съпругата си, както и родителите на императора – абдикиралият през 2019 г. Акихито и съпругата му Митико.

За първи път в новогодишните поздравления участва и синът на Акисино, който е втори в линията на наследяване на престола – принц Хисахито, навършил пълнолетие миналата година.

В приветственото си слово император Нарухито заяви, че е натъжен от трудностите, с които са се сблъскали много от сънародниците му през изминалата година, като отбеляза земетресенията, обилните валежи и други природни бедствия. "Моля се за щастието на жителите на нашата страна и на целия свят и им пожелавам спокойна и добра година", каза монархът.

Японският император няма политически правомощия, но има символна стойност за страната, посочва АП. Той и семейството му са дългогодишни застъпници на мира.

В предварително публикувано изявление императорът отбеляза, че през миналата година са били отбелязани 80 години от края на Втората световна война. Той подчерта значимостта на посланията за мир в момент, когато войните и конфликтите продължават в различни части на света.

"Искрено вярвам, че е важно да продължим усилията си за диалог между хората, стремейки се да задълбочим взаимното разбирателство, за да можем да изградим свят на мир", заяви той.