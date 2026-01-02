Собственичката на бара в Кран Монтана, в който при пожар загинаха 47, също сред ранените, получила изгаряния (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Собствениците на швейцарския нощен клуб, в който избухна в пожар, убивайки най-малко 47 души и ранявайки 115 други, са френско семейство, известни като влиятелни фигури в швейцарската хотелиерска индустрия, разкрива "Дейли мейл".

Експлозията стана около 1:30 ч. местно време (2:30 ч. българско) в мазето на „Le Constellation", популярно място, разположено в центъра на алпийския град Кран Монтана.

49-годишният Жак Морети и 40-годишната му съпруга Джесика, които са от френския остров Корсика, сега са изправени пред редица въпроси относно това как смъртоносният пожар се е разпространил толкова бързо в мазето им и го е превърнал в смъртоносен капан.

Страницата на Джесика Морети във Фейсбук разкрива, че тя има връзки с Великобритания, тъй като някога е учила в Университета на Гламорган в Уелс, както и в Международния университет на Монако и в бизнес училището в Монпелие във Франция.

Двойката, която има малък син, отваря своя бар, наречен Le Constellation, в луксозния ски курорт Кран Монтана през декември 2015 г., след като се влюбва в района, когато го посещава за едноседмична почивка през 2011 г. Собственичката Джесика Морети. Снимка Linkedin

Барът с тераса на горния етаж и клуб в сутерена, с диджеи и музика на живо, се превръща в едно от най-популярните нощни заведения в града с клиентела, състояща се предимно от млади и заможни фенове на зимните спортове и местни жители.

Според уебсайта на Кран Монтана, барът е предлагал „елегантно пространство" и „празнична атмосфера", като онлайн е описан като „мястото, където трябва да бъдеш" и е популярен сред международната публика. Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Това е и един от малкото барове в ски курорта, който допуска вътре купонджии на 16 години, вместо да е задължително да са на 18.

Успехът на бара позволил на семейство Морети да отворят още два ресторанта в района, спечелвайки си репутация на трудолюбива и успешна двойка.

Но следователи, които разследват причината за трагедията, смятат, че това е „бедствие, което е предстояло да се случи", защото мазето на бара е имало само едно сравнително тясно стълбище

Смята се, че много от загиналите са били стъпкани в тълпата в опита им да стигнат до единствения изход, тъй като пламъците бързо са се разпространили в затвореното пространство, препълнено с новогодишни купонджии.

Разследващите ще проверят също дали дървените мебели в мазето, дървените ламперии по някои от стените и изолационният материал тип пяна на тавана са допринесли за разпространението на пожара.

Свидетели разказаха как пожарът очевидно е бил предизвикан от сервитьорка, държаща фойерверк в бутилка, което е довело до възпламеняване на материала на тавана, преди пламъците бързо да се разпространят, докато обзетите от паника купонджии се опитват да избягат.

Властите заявиха, че пожарът е довел до една или повече експлозии, причинявайки мигновеното възпламеняване на всички запалими повърхности в стаята.

Неизбежно ще бъдат зададени въпроси относно това колко уместно е било мястото да използва фойерверки като реквизит, за да се прави театрално шоу със сервирането на напитки.

Според съобщенията, клубът е получил оценка за безопасност само 6,5 от десет на уебсайта за обяви Wheree, въпреки че не е ясно как е изчислена оценката въз основа на отзивите за бизнеса.

Джесика Морети е била в клуба, когато пожарът е пламнал, и се твърди, че е получила изгаряния по ръката си, докато съпругът ѝ е работил в едно от другите им заведения. Според източници, двойката е „в пълен шок".

Също така стана ясно, че страниците на клуба в социалните мрежи в Instagram и Facebook са били изтрити рано днес, дори докато жертвите на пожара все още са били изваждани от развалините на клуба.

Жак Морети разказа как е открил Le Constellation, който се е намирал в преди това изоставена сграда, след като е извършил голяма част от строителните работи сам в продължение на близо шест месеца.

Той и съпругата му за първи път посещават Кран Монтана през 2011 г., след като „чува за него от швейцарски клиенти", според местния вестник Le Nouvelliste. Статията разказва как двойката се влюбва в курорта и решава да изгради бизнес там.

Добавя се, че са открили Le Constellation в центъра на Кран за продажба и са подписали споразумение за поемането му през юни 2015 г.

Те са работили „неуморно", за да подготвят клуба за откриването, като е трябвало ефективно да ремонтират изцяло бара, тъй като преди това е бил „оставен точно както е бил".

Описвайки усилията си да отвори клуба, г-н Морети каза пред вестника: „Направих почти всичко сам. Вижте тези стени, има 14 тона сух камък, идва от Сен Леонар!"

Той разказа как барът му е служил като „витрина за корсикански продукти", продавайки сушени меса, вина, бира, ликьор от мирта и дори уиски с вкус на кестен от острова, заедно с други местни швейцарски продукти.

Г-н Морети призна, че „се чувства много като у дома си тук" в швейцарския курорт, казвайки на местния си интервюиращ: „Знаете ли, ние сме същите. Преди всичко сме планински хора. Упорити, но преди всичко много мили."

Друга статия във френскоезичното списание Altitude миналата година описва г-н и г-жа Морети като „пълни с енергия" и добавя: „Леко напевеният им акцент издава корсиканския им произход".

Успехът на Le Constellation под ръководството на двойката доведе до откриването на гурме ресторант за бургери в Кран-Монтана, наречен Senso, през 2020 г., и хотел в корсикански стил, наречен Vieux Chalet, в близкото село Ленс през 2023 г.

Това накара двойката да изготви планове за организиране на корсикански фестивал в Ленс, като привлече корсикански певци, които да изнесат концерти в църква и на открита сцена вечер.

Въпреки че г-н Морети изглежда няма видимо присъствие в социалните медии, съпругата му има страници в Instagram, както и във Facebook, и акаунт в LinkedIn, който я описва като Propriétaire, или собственик на трите им бизнеса.

Появиха се трагични съобщения за майки, които се обаждат във всички болници в района с надеждата да намерят децата си, както и за родители, които сами са поели задължението да претърсят самия курорт.

Един мъж, осемнадесетгодишният Раян Гирен, каза: „Много родители търсят децата си."

Алексис, осемнадесетгодишен младеж, който е бил пред клуба, когато за първи път е забелязал пламъците, е казал пред местните медии, че хората вътре отчаяно са се опитвали да счупят стъклото.

Той каза: „Истински пламък излизаше. Излизаше и... всъщност хората тичаха през тези пламъци.

„Виждаха се сенките. Хората се опитваха да счупят стъклото със столове в бара."

Друг 18-годишен разкри: „Мислех, че малкият ми брат е вътре, затова дойдох и се опитах да счупя прозореца, за да помогна на хората да излязат, и след това влязох."

Той каза, че е бил близо до бара, когато е чул огромна експлозия и докато други са се опитвали да избягат, той е влязъл вътре, за да търси брат си.

В интервю за Би Би Си той си спомня: „Видях хора да горят... Намерих хора да горят от глава до пети, без дрехи... Беше много шокиращо. Ходех в този бар всеки ден тази седмица - в деня, в който не отидох, той гореше." Брат му за щастие не е пострадал.

Докато пожарникарите поемат мястото, тийнейджърът героично продължава да помага, предлагайки вода и дрехи на жертвите.

Една майка разказа как отчаяно е звъняла на всички болници, за да намери изчезналия си 16-годишен син Джовани, но добави, че досега не е успяла да го открие.

Друг свидетел, 21-годишният Алекс, каза, че е бил точно отвън, когато първите жертви на трагедията започнали да се втурват навън: „Видях някого по бельо, изгорял. Тогава осъзнах, че определено нещо не е наред."

Той си спомни „миризма на газ, на разтопена пластмаса, много неприятна смес. И тогава половин дузина изгорели хора излязоха."

Алекс добави: „Побиха ме тръпки по гръбнака, като си помислих, че е възможно все още да има петдесет души, хванати в капан вътре."

Друг човек каза пред Sky News, че много хора са били толкова паникьосани, че дори не са осъзнали, че собствените им лица са силно изгорени.

19-годишният Оскар каза пред телевизионния оператор, че лицата на някои хора са били „напълно изгорени".

Той каза: „Имаше пълна паника. Много хора се опитаха да избягат. Хората блъскаха по прозорците, крещяха. Беше като филм на ужасите."

„Мисля, че прозорците бяха твърде дебели. Тогава хората падаха един върху друг, излизайки навън.

„Лицата на някои хора бяха напълно изгорени, сякаш напълно изчезнаха. Хората ме питаха: „Изгорял ли съм? Изгоряло ли е лицето ми?"

„Мисля, че адреналинът сигурно ги е накарал да не усетят нищо, защото бяха напълно, напълно изгорени и не усетиха нищо."

Две французойки, Ема и Албан, казаха пред френски медии, че са били в клуба, когато е избухнал пожарът, който според тях е започнал, след като сервитьорка е поставила „рождени свещички" върху бутилки шампанско.

Те казаха: „За секунди целият таван беше в пламъци. Всичко беше направено от дърво."

Двамата добавиха, че пламъците „са започнали да се издигат много бързо".

Те казаха, че евакуацията от мястото е била „много трудна", тъй като пътят за бягство е бил „тесен", а стълбите, водещи навън, са били „още по-тесни".

Жените добавиха, че са имали „голям късмет" да се спасят, тъй като е имало около „200 души, които са се опитвали да излязат в рамките на 30 секунди през някои много тесни стъпала".

Командирът на полицията на кантон Вале Фредерик Гислер заяви по време на пресконференция, че се работи по идентифицирането на жертвите и информирането на техните семейства, добавяйки, че общността е „опустошена".

Беатрис Пилу, главен прокурор на кантон Вале, заяви, че е твърде рано да се определи причината за пожара. Експертите все още не са успели да влязат в останките.

„В нито един момент не става въпрос за каквато и да е атака", каза Пилу.

Драматични кадри показват огромни пламъци, които бързо се разпространяват по тавана на тесния бар, докато от високоговорителите гърми тежка музика.

Виждат се паникьосани купонджии, които се втурват да избягат от мястото, докато други сякаш остават под земята, снимайки пламъците, очевидно все още не осъзнавайки опасността им.

Мигове по-късно обаче музиката се превърна в ужасяващи писъци, докато целият бар избухна в пламъци.

Тълпи от хора се изсипваха през вратата, бягайки, за да спасят живота си, докато други крещяха, за да намерят приятелите си сред хаоса.

Полицията все още не е разкрила причината за пожара, но няколко свидетели казаха, че е започнал, когато сервитьорка, танцувайки на раменете на колега, държеше фойерверк твърде близо до дървения таван.

Промоционално видео за клуба показва сервитьорки, които раздават бутилки шампанско, снабдени с фойерверки, и носят кофи, пълни с няколко бутилки, също с фойерверки вътре.