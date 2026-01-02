Мадуро заяви, че е „готов“ за преговори с Вашингтон

Венецуелският президент Николас Мадуро в телевизионно интервю, излъчено снощи и цитирано от Франс прес, избегна да потвърди или отрече твърденията за американска атака срещу пристанищни съоръжения в страната, за която по-рано през седмицата спомена американският президент Доналд Тръмп. В същото време Мадуро даде знак, че е готов за преговори с Вашингтон, предава БТА.

„Това може да е тема, която ще обсъдим след няколко дни. Най-вероятно ще можем да я обсъдим в близките дни", заяви Мадуро пред държавната Венецуелска телевизия (ВТВ) в отговор на въпрос за предполагаемото нападение.

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела, което, ако бъде потвърдено, би представлявало първата американска атака на територията на Венецуела.

„Това, което мога да ви кажа, е, че националната отбранителна система гарантира и продължава да гарантира териториалната цялост, мира в страната и използването на всички наши територии", добави Мадуро.

Той уточни, че не е провеждал втори телефонен разговор с Тръмп след първия им контакт през ноември, но подчерта, че остава „готов" за диалог с Вашингтон.

„Американското правителство знае това, защото сме го заявявали многократно пред техни представители – ако искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с наркотрафика, ние сме готови. Ако искат петрол от Венецуела – страната ни е отворена за американски инвестиции, включително от компанията „Шеврон", когато пожелаят, където пожелаят и както пожелаят", каза още той.

Мадуро добави, че САЩ трябва да са наясно, че Венецуела е отворена и за по-широки споразумения за икономическо развитие, като припомни неотдавнашното сътрудничество между двете страни по въпроса за връщането на венецуелски мигранти – приоритет за администрацията на Тръмп.

„По въпроса за мигрантите бяхме постигнали споразумение. Всичко функционираше добре, но преди три седмици властите на Съединените щати се отказаха да продължат да изпращат мигранти във Венецуела", добави венецуелският президент.