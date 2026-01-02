Германският външен министър призова за "мащабни промени" в Съвета за сигурност на ООН

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул призова за "мащабни промени" в най-влиятелния орган на Организацията на обединените нации - Съвета за сигурност, основавайки се на случаите с вето на резолюции на ООН от страна на държави членове на съвета, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той отново изложи тезата, че ООН трябва да бъде в съзвучие с 21-ви век. "Съветът за сигурност трябва да бъде отражение на света през 21-ви век, а не на следвоенния период от 1945 година", заяви Вадефул пред ДПА.

"Ето защо ще работим много здраво, за да гарантираме, че най-вече Глобалният юг ще получи много по-значима роля там", добави той. Неговата предшественичка Аналена Бербок в момента е председател на Общото събрание на ООН.

Германия е кандидат за непостоянен член на Съвета за сигурност за мандата 2027-2028 г. Гласуването за членството е през юни тази година.

В Съвета за сигурност на ООН влизат 15 от 193-те държави членове на организацията. Петте ядрени сили, победители във Втората световна война - САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция, са постоянни членове и мат право на вето при гласуването на всяка резолюция. Останалите 10 места в съвета се заемат на ротационен принцип през 2 години.

Запитан какво ще направи, за да може Германия да се пребори с Австрия и Португалия за статута на непостоянен член, Вадефул отговори: "Бих използвал футболен термин, като кажа, че трябва да сме готови да играем на всеки пост по отношение на нашите международни партньори".

Той разясни, че в областта на климатичните промени, например, Германия работи с малките островни държави, за да изгради насочена към климата външна политика, вземаща предвид конкретните изпитания за съществуването на тези страни. Берлин ще търси и тази година международни партньорства, които ще засилва, обърна внимание първият дипломат на страната.

"След силното си присъствие в Европа и Азия сега се насочваме и към Индо-тихоокеанския регион, Африка и Латинска Америка", обобщи Вадефул.