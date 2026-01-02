ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нападение с ръчна граната взе жертва в Югозападен Пакистан, четирима бяха ранени

Пакистан СНИМКА: Pixabay

Нападение с ръчна граната в югозападната пакистанска провинция Белуджистан взе най-малко една жертва, а четирима бяха ранени, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, позовавайки се на информация от силите за сигурност на Пакистан, съобщава БТА.

Атентатът е бил извършен снощи по местно време, около 19,05 ч (16,05 ч бълг. вр.), в Сиби, уточнява агенцията. Тогава нападател с все още неустановена самоличност е хвърлил ръчна граната в тълпа.

Ранените са били откарани в близка болница. Силите за сигурност са отцепили района и са започнали издирване на виновните. Тече разследване по случая.

