КМГ: Един уверен и отворен Китай ще даде повече увереност и сила на света

На 31 декември 2025 г. китайският председател Си Дзинпин произнесе новогодишното си обръщение. В неговите топли и надеждни думи международната общност може да усети развитието и отварянето на страната, съобщава КМГ.

Увереността на Китай зависи от неговото развитие. През изминалата 2025 година глобалната икономика преживя удара от митническата и търговската война. Като втората по големина икономика в света, в последната година на 14-ия петгодишен план за развитие, китайската икономика се развива стабилно и се очаква ръстът й да достигне около 5%. Така Китай продължава да се намира на водещо място сред основните икономики в света. Капацитетът на китайската икономика ще бъде 140 трилиона юана, което допринася с около 30% за глобалния икономически растеж.

Тази година е първата година на 15-ия петгодишен план на страната. В новогодишната си реч Си Дзинпин казва: „Ще се стремим към целите си и с решаваща увереност ще насърчим висококачественото развитие чрез задълбочаване на реформите и отваряне