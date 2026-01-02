Пекин: КНОА е готова да противодейства на всякакви провокативни действия за „независимост“ на Тайван

В коментар на изказването на тайванския лидер Лай Циндъ, че току-що приключилото военно учение на Китайската народноосвободителна армия „Мисия на справедливостта-2025" представлява риск за регионалната стабилност и коментарите на САЩ, Япония, Австралия, Филипините и ЕС, които се надяват континенталната част на Китай да запази сдържаност, и да не променя сегашната ситуация в Тайванския проток, говорителят на Министерството на отбраната на Китай Джан Сяоган заяви, че учението има за цел всеобхватно тестване на интегрираните съвместни бойни способности на КНОА, което демонстрира силата на страната за борба със сепаратистките сили в Тайван и всякаква чужда намеса, съобщава КМГ.

„Призоваваме съответните страни и институции стриктно да спазват принцип за „един Китай", да спрат подкрепата към сепаратистки сили в Тайван и провокациите. Китайската народноосвободителна армия е готова да противодейства на всякакви провокативни действия, целящи „независимост" на Тайван. Армията ще осуети решително всички схеми за външна намеса и ще защити националния суверенитет, единството и териториалната цялост", категоричен е говорителят.