Китай задълбочава бизнес сътрудничеството с партньорите от „Един пояс, един път“ през 2025 г.

Китайските промишлени и търговски предприятия са задълбочили прагматичното сътрудничество с партньорските страни от инициативата „Един пояс, един път" в областта на търговията, инвестициите и промишлеността през 2025 г., показват данни на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, цитирани от КМГ.

През изминалата година съветът организира 407 пътувания на бизнес делегации, улеснявайки активното участие на китайската бизнес общност. През 2025 г. съветът одобри 707 проекта за изложения в чужбина в 43 страни партньори по инициативата „Един пояс, един път", които обхващат изложбена площ от 360 000 квадратни метра и в които участват около 26 500 предприятия.

Националната система за насърчаване на търговията на Китай е издала 4,99 милиона сертификата за произход и 559 600 търговски сертификата за партньорските страни по инициативата през първите 11 месеца на 2025 г., за да улесни търговията.

„През 2026 г. ще продължим да организираме посещения на китайски бизнес делегации в страните от инициативата „Един пояс, един път", заяви Уан Уъншуай, говорител на съвета.