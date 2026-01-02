КМГ: Пазарът на въглеродни емисии в Китай поддържа стабилна работа през 2025 г.

Националният пазар на въглеродни емисии в Китай функционира гладко и подредено през изминалата година, като жизнеспособността му непрекъснато се увеличава, съобщиха от Министерството на екологията и околната среда, цитирани от КМГ.

През 2025 г. общо 3378 ключови емитери бяха включени в управлението на квотите на пазара за търговия с въглеродни емисии, сред които 2087 емитери са от сектора за производство на електроенергия, 232 от стоманодобивния сектор, 962 от циментовия сектор и 97 от сектора за топене на алуминий.

Търговският обем на квотите за въглеродни емисии достигна 235 милиона тона, отбелязвайки увеличение от 24% на годишна база, с оборот от 14,63 милиарда юана (около 2,08 милиарда щатски долара).

„Ролята на националния пазар на въглеродни емисии за насърчаване на ниски разходи за намаляване на емисиите става все по-очевидна", каза служител на Министерството.

Националният доброволен пазар за търговия с емисии на парникови газове също отбеляза стабилен напредък. До края на декември 2025 г. бяха регистрирани 33 проекта за доброволно намаляване на емисиите, включващи над 17,76 милиона тона намаляване на емисиите, а обемът на търговията със сертифицирани доброволни намаления на емисиите достигна близо 9,22 милиона тона.

Китай официално стартира своя национален пазар за търговия с въглеродни емисии през юли 2021 г. Оттогава той се превърна в най-големия пазар за въглеродни емисии в света по отношение на общите търгувани емисии на парникови газове.

Страната се стреми да обхване всички основни промишлени сектори на пазара за търговия с въглеродни емисии до 2027 г., а националният доброволен пазар за търговия с емисии на парникови газове се очаква да се разшири, за да включи всички ключови области.