Украйна е свалила 86 от 116 руски дрона, насочени към нейна територия

Атака с дронове

Украинската противовъздушна отбрана унищожи през изминалата нощ 86 от общо 116-те дрона, насочени към нейна територия от Русия, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от Военновъздушните сили на Украйна в приложението "Телеграм".

От 18:00 ч. украинско време (също и българско) на 1 януари до 8:30 ч. тази сутрин руските сили са атакували Украйна със 116 безпилотни летателни апарата "Шахед", "Гербер" и други модели, като са идвали от Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Милерово и Шаталово в Русия, както и от окупираните от силите на Москва територии в Крим и Донецска област, уточняват украинските ВВС, предаде БТА.

70 от дроновете са били от иранския модел "Шахед".

Масираната въздушна атака е била отблъсната с авиосредства, противоракетни системи и мобилни огневи групи, обръща внимание Укринформ.

Отчетено е, че 27 дрона са нанесли удари на 23 места в Украйна. Нападението продължава и в момента, посочва украинската новинарска агенция, припомняйки, че два пъти е атакуван град Запорожие, като са нанесени щети.

Атака с дронове

